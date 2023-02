Météo : les averses et la neige vont rythmer le week-end

Photo : YONHAP News

Le temps nuageux de vendredi va progressivement devenir pluvieux et neigeux en cette fin de semaine. Tout d’abord cet après-midi, sur le littoral sud et l’île méridionale de Jeju, des averses sont apparues. Le reste du pays a été particulièrement couvert.Samedi matin, les précipitations seront seulement recensées dans le sud-est. Au fil de la journée, ces dernières se propageront sur tout le territoire. De la neige fera même son apparition dans certaines villes de l’est et du nord, notamment à Andong.Dimanche, les habitants du pays du Matin clair se réveilleront avec les mêmes conditions météorologiques que la veille au soir. Tout le pays sera sous la pluie, sauf Séoul, et les régions intérieures du nord-est observeront encore des flocons de neige.Du côté du mercure, un léger redoux est attendu selon Météo-Corée. Tournant aujourd’hui dans les alentours de 10°C, le thermomètre sera similaire demain après-midi. Le dernier jour du week-end enregistrera des valeurs similaires, sauf dans le nord-ouest, notamment Séoul, qui perdra quelques degrés.A noter que le réchauffement des températures a entraîné le retour des particules fines. Leur concentration est « mauvaise » ce vendredi dans la moitié nord et à Daegu. Ce phénomène devrait se répéter ce week-end.