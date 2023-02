Pyongyang tire deux missiles à courte portée vers la mer de l'Est

Photo : KBS News

La Corée du Nord a lancé ce matin deux missiles balistiques à courte portée en direction de la mer de l'Est, qui sépare la péninsule coréenne et le Japon. C'est ce qu'a rapporté l’état-major interarmées sud-coréen (JCS).Selon le JCS, le tir a été effectué depuis la région de Sukchon, dans la province de Pyongan du Sud. Les deux engins ont parcouru respectivement 390 et 340 km avant de tomber dans la mer. Les autorités militaires sud-coréennes continuent d'analyser les détails. Le JCS a dénoncé cette bravade qui menace la paix et la stabilité de la péninsule coréenne, voire du monde entier.Cette troisième provocation nord-coréenne de l’année est survenue seulement deux jours après le lancement, samedi, d'un missile balistique intercontinental (ICBM) « Hwasong-15 » depuis Sunan, dans la banlieue de Pyongyang, toujours vers la mer de l’Est.Le royaume ermite, de son côté, a annoncé avoir effectué deux tirs de lance-roquettes multiples (LRM) à 7h du matin en direction de la mer de l’Est. L'agence de presse nord-coréenne KCNA a rapporté que l’Armée populaire avait tiré des obus d’artillerie sur des cibles virtuelles à une distance de 395 et 337 km avec un lanceur d’un calibre de 600 mm. Avant d’expliquer que quatre balles de ce dernier suffisent pour paralyser un aérodrome stratégique ennemi.Pyongyang a déclaré que ce mouvement était une réponse à l’exercice aérien conjoint de Séoul et Washington mené hier, en leur reprochant d’exacerber sans cesse les tensions militaires dans la région.Par ailleurs, Kim Yo-jong, la puissante sœur cadette du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, a affirmé que le fait que son pays continue à utiliser l’océan Pacifique comme un champ de tir ou non dépend de la démarche de l’armée américaine.