Séoul et Washington organisent un entraînement militaire conjoint en réponse à la provocation de Pyongyang

Photo : KBS News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont mené un exercice aérien conjoint dimanche, pour répondre au tir nord-coréen d'un missile balistique intercontinental (ICBM), de type « Hwasong-15 », effectué la veille. Une dizaine d’avions de combat des deux pays sont entrés dans la zone d'identification de défense aérienne sud-coréenne (KADIZ) par la mer Jaune et se sont déplacés vers la mer de l’Est en passant par les régions méridionales.Deux bombardiers stratégiques américains B-1B ont été suivis par des avions furtifs sud-coréens F-35A et des chasseurs américains F-16 qui volaient en escadrille.Le B-1B est capable de parcourir 10 000 km à une vitesse de 1 500 km par heure. Une fois après avoir décollé de l’île de Guam, située dans l'océan Pacifique, il peut arriver au-dessus de Pyongyang en moins de deux heures.L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a déclaré que les forces armées américaines avaient rejoint la péninsule coréenne le lendemain du lancement de l'ICBM par la Corée du Nord et que cela constitue une preuve de la capacité de défense des deux alliés.Par ailleurs, de hauts responsables de la défense de Séoul et Washington se réuniront le 22 février aux Etats-Unis pour réaliser un entraînement commun de dissuasion élargie, dit « DSC TTX » qui simule un scénario d’attaque nucléaire du royaume ermite.Les autorités militaires sud-coréennes prévoient, de leur côté, d’organiser avant la fin du mois une nouvelle manœuvre conjointe de l’armée de l’air comme celle d’hier.