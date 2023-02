Les prix de l’alcool enregistrent leur plus grande hausse en 24 ans

Photo : Getty Images Bank

Les prix de l’alcool en Corée du Sud ont augmenté de 5,7 % l’an dernier en glissement annuel, représentant la plus grande hausse en 24 ans, à savoir depuis 1998, l’année suivant la crise économique asiatique.Les prix du soju, un alcool traditionnel à base de riz, ont grimpé de 7,6 % en un an, et ceux de la bière de 5,5 %. Ce bond s’explique par le fait que les trois principales entreprises du secteur ont augmenté leurs tarifs de pas moins 8 % l’année dernière en raison de la hausse des coûts de revient.Le prix de la matière première du soju se sont envolés de 7,8 % en dix ans et la taxe sur la bière a progressé de plus de 20 wons ou un centime d’euro le litre en avril dernier. La taxe en question augmentera encore de 30 wons à partir d’avril et les coûts des bouteilles pour le soju ont pris 20 % ces derniers jours.Avec la hausse des prix d’usine de moins de 100 wons, les prix à la consommation peuvent augmenter jusqu’à 1 000 wons, soit 70 centimes d’euro. Une bouteille de soju se vendra bientôt à 6 000 wons, l’équivalent de 4,3 euros, dans des restaurants, contrairement à 4 000 - 5 000 wons, soit entre 2,9 et 3,6 euros, aujourd'hui.