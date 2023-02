L’UE dénonce le lancement de missile de Pyongyang

Photo : YONHAP News

L’Union européenne a critiqué hier le tir de missile balistique de longue portée de Pyongyang effectué samedi. Selon elle, cette bravade est un mouvement dangereux et imprudent qui met en danger la sécurité internationale et régionale.Le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) a déclaré dans un communiqué que le programme nucléaire et balistique de la Corée du Nord menaçait tous les pays et que le Conseil de sécurité des Nations unies devait y apporter une réponse appropriée.L’organisme européen a incité le royaume ermite à arrêter immédiatement toute provocation et à engager un dialogue constructif avec Séoul et Washington. Et d’ajouter qu’il n’accepterait jamais que Pyongyang mette à mal le système de non-prolifération des armes nucléaires.Toujours d’après le SEAE, la seule voie pour assurer la paix et la sécurité durables est que le pays communiste agit pour la dénucléarisation complète, véritable et irréversible. L’UE a, par ailleurs, réaffirmé être prête à soutenir un nouveau processus diplomatique.