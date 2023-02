Séisme : une 2e équipe de secours prend le relais en Turquie

Photo : YONHAP News

La première équipe de secours de la Corée du Sud, appelée « KDRT », est rentrée samedi dernier après leurs missions de sauvetage des survivants des séismes en Turquie. Un deuxième contingent, parti jeudi dernier, prend le relais.L’ambassadeur de Turquie à Séoul a accueilli les secouristes à l’aéroport de Seongnam, en banlieue de Séoul. Salih Murat Tamer a déclaré que les Turcs n’oublieraient jamais l’aide du pays du Matin clair, en répétant ses mots de remerciement pour les opérations de sauvetage.Les 118 secouristes, issus principalement de l’Armée et de l’agence nationale contre les incendies, ont retrouvé huit survivants à Antakya, dans la province de Hatay. Le deuxième groupe, composé plutôt de personnels médicaux, ont transmis dimanche des produits de première nécessité à l'agence gouvernementale de secours de Turquie (Afad). A cela s’ajouteront plus de tentes, de sacs de couchage et de couvertures ce lundi, portant à 55 tonnes le total de provisions de secours.Lee Kyu-ho, le chef de la deuxième équipe, n’a pas oublié de transmettre les mots de réconfort et de courage de la part de la Corée du Sud aux personnes touchées par cette terrible tragédie.