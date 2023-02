Parlement : la demande d’autorisation d’arrestation de Lee Jae-myung soumise au vote le 27 février

Photo : YONHAP News

L'Assemblée nationale votera le 27 février l’approbation de l’arrestation de Lee Jae-myung, le patron du Minjoo, la première force de l’opposition. C’est ce qu’a annoncé un responsable du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, samedi dernier. Selon lui, les deux partis se sont mis d’accord la veille pour rapporter le dossier à la session plénière le 24 février, et le mettre aux voix trois jours plus tard.Plus tôt, le chef du groupe parlementaire du PPP Joo Ho-young a envoyé un SMS aux députés de son mouvement pour leur demander d’arranger leur emploi du temps à la fin du mois afin qu’il puisse assister à la réunion plénière qui abordera un sujet important.Le tribunal du district central de Séoul a transmis vendredi dernier la requête de l’autorisation de l’arrestation de Lee au Parquet de la région. Pour rappel, le ministère public a demandé un mandat d’arrêt contre ce dernier pour les scandales de corruption des projets immobiliers de Daejangdong et de Wirye dans la ville de Seongnam, ainsi que de l’affaire du Seongnam FC.La demande sera remise bientôt au Parlement après avoir transité par le Parquet général, le ministère de la Justice et le président de la République Yoon Suk-yeol.Si la motion est adoptée avec le consentement de la majorité des députés présents, la date de l’examen du prévenu au tribunal sera fixée. Dans le cas contraire, la délivrance du mandat sera rejetée.