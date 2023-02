Photo : YONHAP News

Le ministre de la Défense a rendu visite dimanche à la troupe sud-coréenne Akh, basée aux Emirats arabes unis.Durant son séjour dans le pays du Moyen-Orient pour une réunion avec son homologue émirati, Lee Jong-sup a encouragé les soldats en affirmant que leurs efforts constituaient le symbole de confiance et de coopération entre les deux nations. Il les a appelés ensuite à accomplir les missions jusqu’à leur retour, sains et saufs.L’unité Akh avait été envoyée pour la première fois en 2011 à la demande des Emirats arabes unis en vue de la coopération militaire. Elle soutient l’entraînement des forces spéciales locales pour en faire des troupes d’élite, et contribue à améliorer la capacité de mise en œuvre des opérations spéciales de l’armée sud-coréenne.