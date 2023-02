Dénatalité : près d’un quart des garderies et des écoles maternelles ont disparu en cinq ans

Photo : YONHAP News

Suite à la baisse de la natalité, près de 10 000 garderies et écoles maternelles ont fermé leurs portes ces cinq dernières années. Selon le ministère de la Santé et du Bien-être, leur nombre est passé de 40 238 à 30 923 entre 2017 et l’année dernière. Autrement dit, un établissement sur quatre a disparu.Les garderies dites « à domicile » sont les plus touchées en enregistrant une chute de 40 %. Il n’en reste désormais qu’environ 12 000. Ces centres sont relativement petits mais sont recherchés grâce à leur emplacement dans les quartiers résidentiels ou au sein des complexes d’appartements. Le fait qu’ils prennent soin des enfants dans un environnement similaire à un vrai foyer constitue aussi une raison de leur popularité.Pourtant, ces structures n'ont pas pu échapper à ses conséquences d’autant plus qu’ils accueillent principalement des bambins de moins d’un an. En effet, le taux de fécondité a reculé à 0,98 enfant par femme en 2018.Dans ce contexte, des associations de parents réclament aux autorités publiques d’élaborer des dispositifs face à la fermeture en série des écoles maternelles. Le gouvernement a souligné que la priorité était d’examiner l’offre et la demande.