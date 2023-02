Séoul sanctionne 4 personnes et 5 entités en lien avec le développement nucléaire de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a ajouté à sa liste des sanctionnés quatre individus et cinq entités ayant contribué au développement nucléaire et balistique de Pyongyang, ainsi qu’au détournement des restrictions imposées à ce dernier.C’est la quatrième mesure de la sorte adoptée par l’administration de Yoon Suk-yeol contre la Corée du Nord. Depuis octobre dernier, 31 individus et 35 organisations ont été réprimés.Selon le ministère des Affaires étrangères, cette décision a été prise pour faire face aux tirs de missile du royaume ermite ce matin et il y a deux jours. Les personnes et les sociétés concernées sont impliquées dans les exportations de pétrole et des matériaux interdits par les sanctions émise à l'encontre du régime nord-coréen.Pour effectuer une transaction financière avec elles, il faut obtenir au préalable une autorisation du président de la Banque de Corée (BOK) et de la Commission des services financiers de Corée (FSC).Le ministère a déclaré que ce dispositif avait été lancé dans les plus brefs délais après une provocation du pays communiste. Toujours d’après lui, l’exécutif sud-coréen a toujours indiqué que ses bravades finiront sûrement par payer le prix et qu’ils ne feront que renforcer la force de dissuasion de Séoul et de Washington, ainsi que durcir les mesures restrictives contre lui.Par ailleurs, à la suite du lancement de missiles balistiques à courte portée (SRBM) de ce matin, le Bureau présidentiel de Yongsan a convoqué dans la foulée une réunion présidée par le conseiller à la sécurité nationale Kim Sung-han, afin de faire le point sur la position de défense de l’armée.