L’Onu et les Etats-Unis pointent du doigt les tirs de missiles de la Corée du Nord

Photo : KBS News

Le secrétaire général des Nations Unies a dénoncé hier le nouveau lancement de missile balistique intercontinental (ICBM) de Pyongyang effectué samedi dernier. Antonio Guterres a exhorté dans un communiqué la Corée du Nord à suspendre tout de suite ses provocations et à reprendre le dialogue pour la paix durable et la dénucléarisation complète, véritable et irréversible.Les Etats-Unis ont également fustigé le pays communiste, en indiquant que sa bravade mettait en péril la région et la communauté internationale. Le département d'Etat américain a déclaré hier que les tirs nord-coréens en série de ce matin et d’il y a deux jours violaient les résolutions du conseil de sécurité de l’Onu, avant d’ajouter que son engagement auprès de Séoul et Tokyo restait toujours en vigueur.Le commandement indopacifique des Etats-Unis (USINDOPACOM), quant à lui, a annoncé être au courant de la nouvelle provocation du régime de Kim Jong-un et être en concertation étroite avec ses alliés et partenaires. Selon lui, ce lancement ne représente pas un danger immédiat sur le personnel, le territoire et l’alliance des USA, mais il montre clairement que le programme illégal d’armes de destruction massive et de missiles balistiques déstabilise le monde entier.Les chefs de la diplomatie du G7 ont incité le royaume ermite à accomplir les obligations imposées par les résolutions du conseil de sécurité onusien. A en croire le ministère allemand des Affaires étrangères, ils ont affirmé que son comportement imprudent nécessitait une réponse unifiée de la communauté internationale, y compris des mesures conséquentes de la part de l’Onu.