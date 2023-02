Photo : YONHAP News

Le temps ensoleillé de dimanche s’est prolongé ce lundi sur tout le sud de la péninsule. Cependant, le vent a soufflé fort, notamment à Séoul avec plus de cinq mètres par seconde, refroidissant ainsi les températures.Ce matin, le thermomètre affichait -3°C dans plusieurs villes du nord, dont la capitale, et à Daejeon, -1°C à Gangneung et à Daegu, 1°C à Busan ou encore 4°C sur l’île méridionale de Jeju.Dans l’après-midi, le mercure n’est pas monté bien haut dans certaines régions. Dans celle métropolitaine, il n’a pas dépassé les 2°C. Le reste du territoire a été très hétérogène. De 3 à 5°C dans les zones centrales, en passant de 7 à 10°C dans le sud-est, jusqu’à 12°C à Jeju.Par ailleurs, Météo-Corée alerte les habitants du pays du Matin clair sur la chute brutale des températures prévue demain matin.