Automobile : la production, les exportations et la demande intérieure en hausse pour le 6e mois d’affilée

Photo : YONHAP News

La production, les exportations et la demande intérieure des voitures sud-coréennes ont toutes progressé en janvier, et ce pour le sixième mois de suite. Selon les données du ministère de l'Industrie et du Commerce extérieur, le montant des exportations du mois dernier a grimpé de 21,9 % sur un an pour atteindre 4,98 milliards de dollars, un record jamais atteint en janvier. En tout, 201 000 véhicules ont été vendus à l’étranger, enregistrant une hausse de 11,3 %.Cette croissance est notamment attribuable aux ventes des voitures respectueuses de l’environnement qui ont bondi de 42,3 % pour s’élever à 1,79 milliard de dollars. Leur proportion a franchi le seuil des 35 % pour la première fois. La Corée du Sud a expédié 27 223 véhicules électriques, soit une augmentation de 63,1 %. Ce grâce à la demande constante pour les IONIQ 5 de Hyundai Motor et les EV6 de Kia Motors, ainsi que l’entrée du IONIQ 6 sur le marché américain.Par ailleurs, la production automobile sud-coréenne a augmenté de 13,2 % pour s’établir à 307 000 unités. 117 000 ont été vendues en janvier dans le pays du Matin clair, soit 4,7 % de plus que sur la même période l’an dernier.Selon le ministère, les voitures « made in Korea » ont occupé le top 5 des modèles les plus prisés dans le pays, et notamment, Torres de SsangYong a rejoint cette liste en dépassant les 5 000 ventes sur un mois.