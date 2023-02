Missiles nord-coréens : le Conseil de sécurité de l’Onu ne réussit pas à parler d’une seule voix

Photo : YONHAP News

Aux Nations unies, le Conseil de sécurité a tenu hier sa première réunion d’urgence publique de l’année sur la Corée du Nord, à la demande du Japon. Celui-ci rejoint l’organe cette année en tant que membre non-permanent.Au cours de ce débat, la Corée du Sud, les Etats-Unis et les autres pays occidentaux ont condamné les nouveaux tirs de missiles que le pays communiste a effectués samedi et hier et parlé d’une seule voix de la nécessité de lui imposer des sanctions supplémentaires.L’ambassadrice américaine à l’Onu a alors accusé la Chine et la Russie, toutes deux membres permanents, d’empêcher le Conseil d’agir officiellement contre leur allié. Du coup, Linda Thomas-Greenfield a annoncé que son pays allait, malgré tout, proposer une nouvelle fois l’adoption d’une déclaration du président du Conseil. Fin 2022 aussi, les USA avaient voulu le même texte, mais Pékin et Moscou s’y étaient opposés. Hier encore, l’empire du Milieu a appelé à éviter toute action susceptible d’empirer les choses.Par ailleurs, lors d’un point de presse organisé à l’issue des discussions, le porte-parole de l’Onu a annoncé que son patron avait rencontré, le 30 janvier, l’ambassadeur nord-coréen Kim Song. L’occasion pour Antonio Guterres de faire part de sa préoccupation à l’égard du regain des tensions dans la péninsule et d’exhorter le régime de Kim Jong-un à appliquer pleinement les résolutions du Conseil.A Séoul, le ministère des Affaires étrangères a déclaré qu’il va continuer à mener des efforts diplomatiques pour que des mesures soient prises au niveau du Conseil de sécurité. Tout en rappelant bien sûr qu’il sollicitera continuellement Pyongyang pour arrêter ses provocations et pour revenir à la table des négociations sur la dénucléarisation.