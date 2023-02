Inflation attendue : le taux monte pour le 2e mois de suite

Photo : YONHAP News

Le taux d’inflation attendue pour l’année à venir a augmenté et ce pour le deuxième mois consécutif. Selon les résultats de l'enquête sur les tendances de consommation de février publiés hier par la Banque de Corée (BOK), il s’est établi à 4 % en février, en hausse de 0,1 point en glissement mensuel.Selon un responsable de la BOK, la réponse des consommateurs est fortement influencée par les coûts de la vie, et la flambée des prix des énergies, comme l’électricité et le gaz, ainsi que la revalorisation prévue des tarifs des transports en commun. Quant au taux ressenti de la hausse des prix à la consommation de ces douze derniers mois, il a progressé de 0,2 point pour atteindre 5,2 %.L’indice composite de confiance des consommateurs (CCSI) a, quant à lui, reculé de 0,5 point à 90,2. La BOK l’a expliqué par la baisse des exportations due au ralentissement de l’économie mondiale et la montée en flèche des prix, notamment dans les services publics.Le chiffre reste en dessous de 100 depuis juin dernier, c’est-à-dire que le moral des consommateurs est en berne par rapport à la moyenne des 20 dernières années.Par ailleurs, la perspective sur le taux d’intérêt s’est élevée à 113, affichant la régression la plus importante depuis mars 2020 avec 19 points. Celle sur les prix de l’immobilier est montée de trois points pour atteindre 71. Mais la banque centrale a évalué que le déclin des cours restait toujours faible. Enfin, l’indice sur l’opportunité d’emploi s’est accru de trois points à 69.