Le KTO sélectionne 51 itinéraires touristiques de la hallyu

Photo : YONHAP News

L'Office national du tourisme coréen (KTO) a publié 51 itinéraires de voyage en Corée du Sud pour les amateurs de la hallyu, la vague culturelle coréenne. Ces parcours, composés de quelque 200 destinations incontournables, sont classifiés en six thèmes : k-pop, célébrités, séries télévisées, émissions de divertissement, cinéma et contenus « made in Korea ».On y retrouve notamment des lieux de tournage des clips vidéo, des films et des feuilletons comme « Hometown Cha-Cha-Cha ». Il y a aussi des restaurants prisés par les vedettes, ainsi que les sites de « BTS Road », où sont passés les membres de ce célèbre boys band. Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site Contents Lab du KTO.L’office a d’ailleurs créé le guide touristique « Hallyu Wiki » en sélectionnant 14 circuits. Il est divisé en deux parties : Séoul et ses régions métropolitaines ainsi que les provinces.La version en coréen est disponible en format électronique sur le site et l’application Visitkorea. Celles en anglais, japonais et chinois seront rendues publiques à la mi-mars.