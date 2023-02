Missiles nord-coréens : nouveau coup de fil entre les négociateurs nucléaires sud-coréen, américain et japonais

Photo : YONHAP News

Le négociateur nucléaire sud-coréen s’est entretenu hier au téléphone avec ses homologues américain et japonais, quelques heures après les tirs de deux nouveaux missiles balistiques à courte portée de Pyongyang.Lors de ces appels téléphoniques qui ont eu lieu séparément, Kim Gunn, Sung Kim et Takehiro Funakoshi ont fortement accusé la Corée du Nord de les avoir effectués, deux jours seulement après le lancement d’un missile balistique intercontinental (ICBM), de type « Hwasong-15 ».Dans le même temps, les trois hommes ont tenu à évoquer le fait que leurs ministres des Affaires étrangères se sont réunis d’urgence samedi dernier à Munich, en marge de la conférence annuelle sur la sécurité, pour montrer leur solidarité face aux menaces du pays communiste. Sans oublier la déclaration des chefs de la diplomatie du G7, également dans la ville allemande. Ceux-ci ont dénoncé « le comportement irresponsable » du Nord, qui selon eux, exige une réponse coordonnée de la communauté internationale.Les représentants des trois pays ont également souligné que le royaume ermite n’aurait rien à gagner avec ses provocations, mais qu’à contrario, il devrait en payer le prix. Et de promettre de consolider davantage la coopération avec les autres nations afin d’appliquer strictement les résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu et de poursuivre leurs efforts communs afin de couper les sources de financement des programmes nucléaire et balistique de l’Etat communiste.Les émissaires américain et nippon en ont profité pour saluer les nouvelles sanctions que Séoul a imposées hier à l’encontre du régime de Kim Jong-un. Ils se sont aussi engagés à continuer à œuvrer pour conduire celui-ci à arrêter ses bravades et à revenir à la table des négociations à propos de son nucléaire.