Cinéma : le prix d’une place dépasse les 10 000 wons

Photo : YONHAP News

Le prix d’un billet de cinéma en Corée du Sud a dépassé les 10 000 wons pour la première fois l’année dernière. Selon le Conseil du film coréen (KOFIC), l'équivalent du CNC en France, une place coûtait en moyenne 9 656 wons, soit environ 7 euros. Il s’agit d’une augmentation de 6,5 % en glissement annuel.Depuis l’éclatement de la pandémie de COVID-19, les salles obscures ont augmenté trois fois leurs tarifs, de 1 000 wons respectivement.Ce qui est aussi remarquable, c’est que les films qui ont fait un tabac l’an dernier étaient tous la suite d’œuvres déjà sorties. La tête de la liste du box-office a été occupée par « The Roundup », suivi de « Avatar 2 ». Viennent ensuite « Top Gun : Maverick », « Hansan: Rising Dragon » et « Confidential Assignment 2: International ».Les salles de cinéma sud-coréennes ont vu leurs revenus bondir de 98,5 % sur un an pour atteindre 1 160 milliards de wons ou 838 millions d’euros. Le nombre d’entrées s’est élevé à 112 millions. Pourtant, ces chiffres représentent respectivement seulement 60,6 et 49,8 % du niveau de 2019, avant l’apparition du coronavirus.Parmi les long-métrages commerciaux sortis l’an dernier, 36 ont dépassé les 3 milliards de wons, l’équivalent de 2,1 millions d’euros, de coûts de production. Seuls sept d’entre eux ont pu atteindre le seuil de rentabilité.