La Corée du Nord met au courant ses habitants des nouveaux tirs de lance-roquettes multiples

En Corée du Nord, les médias d’Etat ont rapporté que le pays avait tiré hier des lance-roquettes multiples de 600 mm.Aujourd’hui, le Rodong Sinmun a publié le même article que celui diffusé hier par l’agence de presse KCNA. Le journal officiel du Parti des travailleurs y a précisé que les troupes d’artillerie concernées avaient procédé à ces lancements à 7h. Hier après-midi, la Télévision centrale (KCTV) a elle aussi fait de même.Le quotidien a également annoncé que Séoul et Washington avaient organisé dimanche leurs exercices aériens combinés, en y mobilisant une dizaine d’avions de chasse comme le B-1B et le F-35, et ce pour indiquer que les tirs nord-coréens d’hier ont été menés en réponse à ces manœuvres.Récemment, ces médias n’avaient pas souvent fait état des lancements de missiles balistiques. Mais cette fois, le régime communiste semble vouloir tenir au courant ses habitants, afin de diriger vraisemblablement leur attention vers les menaces extérieures, alors que la crise alimentaire s’envenime en raison des sanctions internationales à son encontre et de la fermeture de ses frontières du fait du COVID-19.