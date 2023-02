Séoul envisage de publier en mars un nouveau livre sur la stratégie de défense nationale

Photo : KBS News

Le ministère de la Défense entend publier le mois prochain son livre sur la stratégie de défense, considéré comme le document d’ordre supérieur en la matière.Ce projet, annoncé en 2021, vise à réviser sa feuille de route sur la politique de défense, dévoilée jusqu’ici tous les cinq ans, sur le modèle de la Stratégie de défense nationale (NDS) des Etats-Unis et pour prolonger sa période d’application à 15 ans.Si ses contenus resteront confidentiels, ses quatre enjeux ont été rendus publics dans le livre blanc sur la défense 2022, paru le 16 février. Il s’agit entre autres d’adopter une posture de défense « unifiée et active » face au développement rapide des armes atomiques nord-coréennes et à l’approfondissement de la concurrence stratégique entre les Etats-Unis et la Chine.Autres buts affichés. Ils concernent notamment le renforcement du système dit des trois axes en vue de se préparer aux menaces nucléaire et balistique de Pyongyang et la transformation de l’alliance Séoul-Washington en celle de stratégie globale.Afin de réaliser tous ces objectifs, l’armée sud-coréenne a choisi les six principales tâches détaillées, dont le développement de l’industrie de l’armement.Le livre en question sera finalisé après avoir obtenu l’aval du président de la République.