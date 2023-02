Une équipe d’enquête spéciale contre le trafic de drogue voit le jour

Photo : KBS News

Le Parquet a lancé une équipe spéciale pour la lutte contre le trafic de drogue. Ce groupe sera mis en place dans les bureaux de quatre régions à Séoul, Incheon, Busan et Gwangju pour mener des enquêtes sur la distribution des stupéfiants en ligne, notamment sur le dark web, le trafic illicite massif ainsi que la vente illégale des drogues à usage médical.Ces équipes sont composées de 84 experts, dont 69 appartiennent au ministère public. Les autres viennent de différentes entités gouvernementales comme le Service des douanes, l'Administration des aliments et des médicaments (MFDS) et l'Agence coréenne d'Internet et de la sécurité (Kisa). Les procureurs en chef seront à la tête de chaque groupe.Le Parquet compte également développer le système de surveillance du trafic de drogue sur Internet basé sur l’intelligence artificielle dans le courant de cette année. Il a affiché sa volonté de réaliser une enquête sans faille sur tout le processus du trafic, de la distribution et de la consommation.L’année dernière, 18 395 personnes ont été arrêtées pour des crimes liés à la drogue en Corée du Sud. Il s’agit d’une hausse de 13,9 % sur un an. Parmi elles, 34,2 % avaient entre 10 et 30 ans. Cette proportion a été multipliée par 2,4 en seulement cinq ans. Le volume de stupéfiants saisis a octuplé entre 2017 et 2021 pour atteindre 1 295,7 kg.