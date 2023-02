Téhéran ne décolère toujours pas contre les propos de Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

Les propos du président sud-coréen devant les soldats de son pays, stationnés à Abou Dhabi, semblent être toujours d’actualité pour Téhéran.Le ministère iranien des Affaires étrangères a mis en avant que le gouvernement de Séoul n’avait pris aucune mesure destinée à convaincre son pays de tolérer la déclaration controversée de Yoon Suk-yeol. Pour rappel, lors de son déplacement, en janvier, aux Emirats arabes unis (EAU), le dirigeant a rendu visite à l’unité militaire sud-coréenne Akh. A cette occasion, il a affirmé que « la sécurité d’un pays frère est la nôtre, l’ennemi et l'Etat le plus menaçant pour les EAU est l’Iran, et celui pour la Corée du Sud est sa voisine du Nord ».A en croire l’agence de presse de la République islamique IRNA, lors d’un briefing hier, le porte-parole du ministère Nasser Kanaani a indiqué que le chef de l’Etat sud-coréen avait alors affiché un comportement d’amateurs et que son gouvernement devait remettre les choses dans leur état initial.La voix de la diplomatie iranienne a saisi l’occasion pour exiger une fois de plus le déblocage des sept milliards de dollars de son pays gelés dans des banques sud-coréennes.