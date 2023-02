Boum de ChatGPT : une aubaine pour les semi-conducteurs sud-coréens ?

Photo : KBS News

L’intelligence artificielle (IA) ChatGPT fait fureur dans le secteur des TIC. Ce boum a poussé les entreprises du monde entier à livrer une concurrence féroce pour obtenir la suprématie dans ce domaine. Certains y voient une opportunité pour l’industrie des semi-conducteurs sud-coréens et la possibilité d’un nouvel âge d’or.Si ChatGPT est capable de traiter d’innombrables opérations en si peu de temps, c’est grâce au processeur graphique appelé GPU. Pour le faire fonctionner, il faut quelque 10 000 GPU. Les semi-conducteurs à haute performance de l’entreprise sud-coréenne SK hynix y sont utilisés.Selon son vice-président, Kim Woo-hyun, la mémoire dite HBM (High Bandwidth Memory), le produit stratégique de la nouvelle génération de la société, détient de loin la part de marché la plus considérable.Alors, la hausse de la demande du système d’IA se traduira par une embellie pour les fabricants sud-coréens. Le marché des puces électroniques pour cette technologie devrait quadrupler entre 2020 et 2026 pour atteindre 86,1 milliards de dollars.Pourtant, la production de puces mémoire ne suffit pas pour dominer le marché. Il est essentiel d’établir une stratégie afin de développer les semi-conducteurs sans mémoire, qui correspond au cerveau de l’IA.Les semi-conducteurs intelligents, qui combinent la fonction de calcul à grande vitesse et la capacité de stockage de données, émergent comme une alternative.Le géant de l’électronique Samsung Electronics et le portail Internet Naver, tous deux sud-coréens, ont récemment annoncé leur coopération pour développer des puces spécialisées dans l’IA. Le gouvernement, de son côté, compte verser 820 milliards de wons, soit 593 millions d’euros, d’ici 2030, pour soutenir la promotion de cette technologie.