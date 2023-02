Hwang Joon-kook : la Corée du Nord est le seul pays au monde qui fait fi de la Charte de l’Onu

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a donc pris part à la réunion publique du Conseil de sécurité des Nations unies sur les missiles nord-coréens, en tant que pays concerné.Son ambassadeur à l’organisation internationale a condamné les provocations balistiques répétées de Pyongyang « dans les termes les plus forts », avant de marteler qu’aucun autre pays que le Nord fait fi ouvertement du mandat du Conseil et les principes de la Charte de l’Onu.Hwang Joon-kook a également fustigé le régime de Kim Jong-un pour avoir une nouvelle fois « gaspillé ses ressources en lançant dans l’air des engins balistiques, alors que ses habitants restent en proie à une grave pénurie alimentaire ».Pour le représentant sud-coréen, la possibilité que le royaume ermite se livre encore à un plus grand nombre de bravades dans un avenir proche est très élevée. Et il est déplorable que le Conseil ne donne pas une réponse correcte aux violations de ses résolutions par Pyongyang en raison des vetos de la Chine et de la Russie.