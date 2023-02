Météo : vent glacial, températures basses et soleil au programme

Photo : YONHAP News

Un temps sec, froid et ensoleillé. Voilà ce à quoi ont eu le droit les habitants du pays du Matin clair ce mardi. Des températures très basses ce matin, -6°C en moyenne dans le nord, -7°C dans les régions centrales et environ -3°C dans le sud, un vent glacial, ainsi qu'un magnifique soleil sur tout le territoire. Une belle journée d’hiver en soit.Le ciel s’est ensuite légèrement couvert dans le sud-est et dans le centre-est mais les conditions sont restées agréables. De leur côté, les températures ne sont pas montées bien haut. Séoul a plafonné à 4°C, Gangneung et Daejeon à 5°C, Daegu et Busan ont été un peu mieux loties avec respectivement 7 et 8°C. L’île méridionale de Jeju enregistre, comme souvent, la maximale, avec 9°C.Par ailleurs, Météo-Corée annonce avoir émis plusieurs avertissements « sécheresse », notamment dans la région métropolitaine, y compris Séoul, et la province de Gangwon. Le froid devrait se poursuivre les prochains jours.