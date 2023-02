Défense : Séoul et Abou Dhabi coopéreront dans le développement, la production et la recherche d’armes

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de la Défense Lee Jong-sup et son homologue émirati Mohammed Ahmed Al Bowardi se sont accordés mardi à développer et produire des armes et à mener des recherches ensemble. C’était durant leur tête-à-tête aux Emirats arabes unis.A cette occasion, les deux chefs de la défense ont estimé que le dernier sommet entre leurs présidents, le mois dernier, avait présenté les grandes lignes pour la coopération militaire bilatérale. En se basant sur les protocoles signés par leurs numéros uns, ils ont décidé d’identifier les systèmes d’armes à mettre au point et à produire ensemble, et de déterminer les domaines où Séoul et Abou Dhabi sont capables de mener des recherches conjointes.Mohammed Ahmed Al Bowardi a fait part de ses attentes sur le renforcement de la coopération bilatérale à l’occasion de la visite de son interlocuteur, en le remerciant d’avoir accepté son invitation pour le salon international de la défense (IDEX).Lee a expliqué, de son côté, les efforts de son gouvernement pour réprimer la menace nucléaire et balistique de la Corée du Nord et maintenir la paix et la sécurité de la péninsule. Le ministre émirati a répondu qu'Abou Dhabi soutiendrait ces efforts comme toujours et continuerait à consolider l’amitié entre les deux pays.