COVID-19 : fin des tests PCR pour les voyageurs venant de Chine à leur arrivée dès mars

Photo : YONHAP News

Les voyageurs en provenance de Chine ne seront plus obligés de subir un test PCR après leur arrivée en Corée du Sud et ce à partir du 1er mars.La levée de la restriction sanitaire concernera aussi les touristes venant de Hongkong et Macao. Alors que les autres aéroports rouvriront leurs portes aux visiteurs venant du continent chinois, les vols directs reliant la Chine et ces aéroports seront de nouveau mis en service.Cependant, les personnes arrivant depuis l’empire du Milieu doivent toujours se faire tester avant de prendre leur vol, enregistrer l’adresse de leur résidence au pays du Matin clair et leur numéro de téléphone sur la plateforme de prévention sanitaire, « Q-Code ». Cette mesure sera prolongée jusqu’au 10 mars.Les autorités sanitaires ont expliqué qu’elles décideraient de mettre fin ou pas à celle-ci après avoir examiné la situation suivant la levée de l’obligation de test à l’arrivée. Par conséquent, la plupart des dispositifs sanitaires réservés aux arrivants de Chine depuis le début du mois dernier seront levés.Toujours selon les autorités sanitaires, le taux de positivité chez les visiteurs arrivant depuis le pays voisin est passé de 18,4 % la première semaine de janvier à 0,6 % la troisième de février.Du côté du bilan, ces dernières 24 heures, 13 082 nouvelles contaminations ont été recensées en Corée du Sud. Parmi celles-ci, 32 ont été importées. Le nombre de patients en état critique s’est élevé à 186. Et 14 décès ont été enregistrés.Néanmoins, le taux de réinfection a atteint 25,73 % la semaine dernière, marquant la quatrième hausse hebdomadaire d’affilée. Les autorités ont appelé les 60 ans et plus à recevoir une dose supplémentaire afin d’éviter les cas de réinfection et graves.