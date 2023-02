Le moral des entrepreneurs reste stable en février

Photo : YONHAP News

La confiance des entrepreneurs sud-coréens dans la conjoncture tarde à se redresser. Selon les données publiées mardi par la Banque de Corée (BOK), l'indice de confiance de ces derniers, le BSI, s’est maintenu à 69 dans toutes les industries ce mois-ci, comme pour le mois précédent.Il s'agit du niveau le plus bas jamais enregistré depuis septembre 2020 où l'indice s'est établi à 64. un chiffre inférieur à 100 points signifie que les pessimistes sont plus nombreux que les optimistes.Le secteur manufacturier a enregistré une baisse de trois points par rapport au mois de janvier pour s'établir à 63, tandis que l’industrie non manufacturière a progressé de deux points à 73.Dans le détail, les équipements électroniques, vidéos et de la communication ont chuté de dix points sur fond notamment de baisse de la demande pour les semi-conducteurs. Dans les équipements d'autres types et les métaux, la confiance des entrepreneurs a reculé respectivement de dix et de cinq points.En revanche, le commerce de gros et de détail a gagné cinq points sous l'effet de l'amélioration de la confiance des consommateurs suite à la levée de l'obligation du port du masque en intérieur. Le transport et l'entreposage ont, quant à eux, augmenté de six points et les services de gestion des installations commerciales et de location immobilière, de quatre points.Par ailleurs, l’indice de perspectives pour toutes les industries pour le mois prochain a progressé de trois points pour s'établir à 71, avec 66 pour le secteur manufacturier et 74 pour le non manufacturier.Quant à l’indice du sentiment économique (ESI), calculé en intégrant l'indice de confiance des consommateurs (CSI) au BSI, il s'est élevé à 91,6 ce mois-ci. Il s'agit d'une hausse de 1,5 point par rapport à janvier.