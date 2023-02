Punggye-ri : un grand nombre de nord-Coréens seraient touchés par les substances radioactives

Photo : YONHAP News

Plusieurs dizaines de milliers de nord-Coréens vivant près du site d’essais nucléaires de Punggye-ri seraient exposés aux substances radioactives. C’est ce que révèle un rapport publié mardi par le Transitional Justice Working Group (TJWG).Ce dernier a affirmé que les substances dangereuses provenant du lieu pouvaient contaminer les eaux souterraines. Si l’on suppose que la moitié des habitants de huit villes et districts proches du site de Punggye-ri soit touchée, le nombre pourrait s'élever à 540 000. Le TJWG a mené son étude sur la région dans un rayon de 40 km en se basant sur les données démographiques déposées en 2008 à l’Onu.L’ONG basée à Séoul a averti que les produits agricoles contaminés pourraient être introduits aussi dans les pays voisins, comme la Corée du Sud, la Chine et le Japon, soit par un commerce légal ou un trafic illicite.Cependant, plusieurs analyses montrent que la fuite de matières radioactives est peu probable, car Pyongyang a réalisé ses essais sous la terre et la roche environnante est composée en grande partie de granit. Alors que la question sur l’exposition de nord-Coréens aux radiations a régulièrement été soulevée, leur impact réel n’a pas encore été prouvé.