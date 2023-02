Espèces marines protégées : trois nouveaux animaux inscrits

Photo : YONHAP News

Le dauphin commun, le dauphin à flancs blancs du Pacifique et l'hippocampe ont été nouvellement inscrits sur la liste des espèces marines protégées en Corée du Sud. Le ministère des Affaires maritimes et de la Pêche a annoncé aujourd’hui avoir ajouté ces trois espèces qui ont un besoin urgent d’assistance en raison de leurs prises accessoires et de la dégradation de leur habitat.Le dauphin commun et celui à flancs blancs du Pacifique sont des mammifères marins observés dans les eaux côtières de l'est et du sud-est du pays du Matin clair. Ils sont classés sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) comme des espèces nécessitant une attention. Ils sont aussi protégés par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (Cites), et leur trafic entre les pays est interdit.En Corée du Sud, des cas de prises accessoires de ces deux espèces lors des pêches sont fréquemment signalés. Jusqu'à présent, la vente de la viande de dauphins ainsi capturés était autorisée via les coopératives de pêche, mais ne le sera plus suite à leur désignation comme espèces marines protégées.Quant à l'hippocampe, il est menacé par la surpêche à des fins ornementales ou médicinales. Il fait également partie des espèces protégées par la Cites.Le ministère des Affaires maritimes et de la Pêche désigne comme « organismes marins protégés » les espèces endémiques, celles dont la population connaît un déclin significatif ou celles qui présentent une grande valeur académique, économique ou de conservation. Suite à l'inscription des trois nouveaux animaux, la liste sud-coréenne compte désormais 88 espèces, dont 19 mammifères et 36 invertébrés. En vertu de la loi sur l'écosystème marin, il est interdit de les capturer ou de faire des prélèvements dessus, sauf autorisation du ministre des Affaires maritimes. Toute infraction est passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois ans ou d'une amende de 30 millions de wons, l'équivalent de 21 600 euros.