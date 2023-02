Les procureurs lancent des perquisitions à la préfecture de la province de Gyeonggi

Photo : YONHAP News

Le Parquet a lancé des perquisitions dans les bureaux de la préfecture de la province de Gyeonggi, situés à Suwon et à Uijeongbu, dans le cadre de l'enquête sur les soupçons de violation de la loi sur la gestion des changes pesant sur l’ancien gouverneur adjoint de ladite province, Lee Hwa-young.Les enquêteurs ont mené des descentes depuis ce matin pour fouiller une dizaine d'emplacements, dont notamment les bureaux du gouverneur, des secrétaires de ce dernier et de son adjoint. Lee est poursuivi pour des soupçons selon lesquels il aurait demandé à l’ex-PDG du groupe Ssangbangwool Kim Seong-tae, actuellement en détention provisoire, de transférer cinq millions de dollars à Pyongyang en 2019 pour financer un projet de ferme intelligente en Corée du Nord au nom de la province de Gyeonggi.Lee Hwa-young a comparu ce matin à son deuxième interrogatoire en tant que prévenu au siège du Parquet du district de Suwon. Comme lors de la précédente audition mercredi dernier, il pourrait être interrogé dans un face-à-face avec Kim. Ce dernier est par ailleurs suspecté d'avoir versé au régime nord-coréen trois millions de dollars supplémentaires afin de couvrir les frais d'une éventuelle visite au Nord de Lee Jae-myung, ex-gouverneur de la province de Gyeonggi et actuel chef du Minjoo, la première force de l'opposition.