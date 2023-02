Naissance : le nombre au plus bas en 2022

Photo : YONHAP News

La natalité est au plus bas : 249 000 bébés sont nés l’année dernière en Corée du Sud. Selon l’Institut national des statistiques (Kostat), le chiffre a reculé de 4,4 % sur un an. Après être tombé en dessous de 400 000 en 2017, il a poursuivi son recul pour franchir la barre des 300 000, trois ans plus tard.Quant au taux de fécondité, c’est-à-dire le nombre d’enfants qu’une femme peut avoir au cours de sa vie, il s’est établi à 0,78, un niveau qui ne représente même pas la moitié de la moyenne des pays de l’OCDE, qui est de 1,59.La ville de Sejong était la seule dont ce chiffre était au-dessus de 1. Séoul a affiché le niveau le plus faible parmi les 17 grandes villes et provinces avec 0,59.Concernant le nombre de mariages, il n’a jamais été aussi bas depuis 1970, ce qui aurait eu son impact sur le taux de natalité.Alors que le nombre de nouveau-nés régresse, celui de décès a augmenté en raison du vieillissement de la population et de la pandémie de COVID-19. En 2022, 372 000 personnes sont mortes, soit un accroissement de 17 % en glissement annuel. Le nombre d’habitants a ainsi diminué de 123 000, à savoir deux fois plus que l’année précédente.De plus, le solde naturel, qui est négatif depuis 2020, se dégrade d’année en année. Et, alors que le nombre d’unions matrimoniales renouvelle son record négatif chaque année et que les jeunes couples sont de plus en plus réticents à avoir des enfants, le déclin de la population sud-coréenne ne semble pas ralentir tout de suite.