Disparition de 10 milliards d’abeilles : où sont-elles passées ?

Photo : KBS News

Un total de 10 milliards d’abeilles ont disparu ou sont mortes à l’automne dernier en Corée du Sud. Alors que le gouvernement considère un insecte nuisible comme la cause principale, les apiculteurs affirment qu’il s’agit d’un impact du changement climatique.Environ 500 000 ruches abritant en moyenne 20 000 abeilles ont été touchées par ce phénomène entre septembre et novembre derniers dans tout le pays. Déjà, pendant l’hiver précédent, huit milliards d’abeilles ont disparu et leur nombre est en baisse drastique encore cet hiver. Le nombre total de ruches a reculé de 8,2 % en un an.Le ministère de l’Agriculture a analysé, de son côté, qu’un insecte nuisible en était à l’origine, en expliquant que les éleveurs n’avaient pas mis une quantité suffisante de pesticide ou, au contraire, qu’ils en avaient utilisé trop, affaiblissant ainsi l’immunité des abeilles.Les apiculteurs ont argumenté toutefois que des températures anormalement basses ou élevées en automne et en hiver avaient affecté les abeilles. Le gouvernement a répondu qu’aucune corrélation entre leur disparition et le changement climatique n’avait été prouvée.Les autorités prévoient donc de se concentrer sur la lutte contre les insectes nuisibles. Elles ont décidé de mener une campagne de prévention contre la vermine entre juin et octobre. Les éleveurs d’abeilles touchés par ce phénomène pourront bénéficier d’une aide financière allant jusqu’à 10 millions de wons, l’équivalent de 7 200 euros, qui leur permettront d’acheter des engrais et des équipements nécessaires.