Yoon Suk-yeol ordonne d'améliorer le système médical pour les enfants

Photo : YONHAP News

Le président de la République a déclaré que prendre en charge la santé des enfants est le devoir prioritaire de l’Etat et qu’il fallait apporter tout le soutien possible afin de combler le vide du système médical destiné à cette catégorie de la population.Yoon Suk-yeol a tenu ces propos aujourd’hui après avoir visité l’hôpital des enfants de l’université nationale de Séoul dans le quartier de Jongno. Selon lui, malgré le progrès que la société a accompli, le nombre d’établissements pédiatriques a en revanche diminué par rapport aux années passées.Lors d’une réunion des politiques qui s’est tenue sur place, le ministre de la Santé Cho Kyoo-hong a publié un plan pour améliorer le système actuel. Tout d’abord, les services médicaux seront multipliés pour être plus efficaces la nuit et les jours fériés.Dans ce cadre, le gouvernement ouvrira à titre expérimental un centre de consultation spécialisé pour enfants 24h sur 24. Le nombre d’établissements médicaux d’urgence pour enfants sera augmenté de huit à 12. Ensuite, l’évaluation de la qualité des services hospitaliers prendra davantage en compte des indicateurs liés à la pédiatrie. De plus, pour réduire le fossé entre les régions, les centres publics pour enfants seront construits dans quatre régions, à savoir Incheon, la province de Gyeonggi, celle de Chungcheong du Nord et l’île méridionale de Jeju, qui n’en abritent pas encore.L’exécutif compte également augmenter le nombre de pédiatres en concertation avec le secteur médical.