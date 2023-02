Météo : le froid se calme un peu et le ciel tend à se voiler

Photo : YONHAP News

Le froid semble s’atténuer ce mercredi au pays du Matin clair. Les températures enregistrées dans l’après-midi tendent à confirmer ce sentiment.Encore assez bas dans la matinée, le mercure a été négatif sur quasiment tout le territoire. Séoul a affiché -4°C, de même à Daegu dans le sud-est, Daejeon était à -5°C. Gangneung, Busan et l’île méridionale de Jeju ont été moins froides de quelques degrés, respectivement à -1, 2 et 5°C.En revanche, midi passé, et avec le beau temps dans certaines régions, notamment dans la capitale, les valeurs sont bien remontées. Ainsi, Séoul a recensé 7°C, soit trois degrés de plus que la veille, 9°C en moyenne dans les régions centrales a été observé, et Gangneung, Daegu et Busan ont enregistré 11°C. Jeju, de son côté, a grimpé à 12°C.Concernant l’état du ciel, il s’est légèrement dégradé au fil de la journée. Ensoleillé sur les trois quarts nord-est, les nuages ont fait leur apparition dans l’est et le centre. Le sud-ouest et la péninsule insulaire, déjà gris dans la matinée, ont eu ensuite droit à de la pluie, voire de la neige.Par ailleurs, Météo-Corée estime que l’adoucissement des températures devraient se poursuivre les prochains jours.