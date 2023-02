L'indice des prix à la production augmente pour la 1re fois en trois mois

Photo : YONHAP News

L'indice des prix à la production (IPP) a augmenté le mois dernier en raison de l'impact des tarifs de l'électricité et des hausses des prix des services.Selon les statistiques rendues publiques aujourd'hui par la Banque de Corée (BOK), l’IPP provisoire de janvier dernier s'est établi à 120,29, soit 0,4 % de plus sur un mois. Il enregistre ainsi un accroissement de 5,1 % en glissement annuel. Néanmoins, sa progression ralentit pour le septième mois consécutif, à savoir depuis juillet 2022.De plus, il s'agit de la première hausse mensuelle depuis octobre 2022, période pendant laquelle l’indice a progressé de 0,5 %.Par catégorie, l’IPP pour les produits agricoles et halieutiques a augmenté de 4,9 et de 0,4 % respectivement, alors que l'indice pour ceux de l'élevage a reculé de 5,8 %.Quant aux articles agroalimentaires, les aliments et les boissons notamment, et les produits chimiques, ils ont affiché une hausse respectivement de 0,7 et de 0,1 %, tandis que le pétrole et le charbon ont chuté de 3,1 %.De son côté, l'IPP de l'électricité, du gaz, de l'eau et des déchets réunis a bondi de 10,9 %, soit 4 % de plus par rapport au mois précédent.Les services ont également progressé de 0,5 % par rapport à décembre dernier, principalement dans la communication et la diffusion de l'information, les restaurants ainsi que les services d'hébergement.L'indice des prix de l'offre intérieure, qui englobe également les articles importés, a baissé de 1 % sur un mois, à cause notamment du recul des coûts des matières premières et des biens intermédiaires.Concernant l'indice des prix à la production dit « total », qui prend en compte les produits mis sur le marché intérieur tout comme les exportations, il a diminué de 0,6 % en glissement mensuel.