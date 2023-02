Missiles nord-coréens : Séoul, Washington et Tokyo organisent de nouvelles manœuvres navales communes

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon ont effectué hier leurs nouveaux exercices navals combinés, les premiers du genre en quatre mois. Objectif : faire face aux menaces balistiques de la Corée du Nord.Ces manœuvres de défense antimissile ont débuté à 9h dans les eaux internationales de la mer de l’Est entre la péninsule et l’archipel, à quelque 180 km des îlots Dokdo, pour une durée de cinq heures. Elles ont impliqué les destroyers des trois pays, dont le Sejong le Grand sud-coréen, de 7 600 tonnes.Au cours de cette opération, la Marine sud-coréenne et la Force maritime d’autodéfense nippone ont simulé un missile balistique tiré par Pyongyang pour s’entraîner à le détecter et à le tracer, avant d’en informer, via une liaison de données stratégiques, l’US Navy. Puis, celle-ci a analysé les informations reçues, mis au courant des résultats Séoul et Tokyo et par la suite intercepté l’engin.A ce propos, l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a tenu à préciser que les deux pays voisins n’avaient alors pas partagé directement des renseignements. Un de ses responsables a ajouté au passage que les trois nations organiseraient dorénavant ce type d’exercices conjoints plus fréquemment. Son porte-parole Lee Sung-jun, lui, a affirmé que les manœuvres d’hier avaient permis de renforcer leur coopération sécuritaire et leur système de réaction.Hier, les USA et leurs deux principaux alliés d’Asie ont également tenu une conférence des commandants de leurs Marines. Cette réunion a eu lieu au QG de la septième flotte américaine basée à Yokosuka, au Japon. Au menu des discussions : les moyens de partager les informations concernant leurs entraînements conjoints et leurs opérations.Cette assise et la démonstration de force d’hier ont été organisées en réponse aux provocations récurrentes du régime de Kim Jong-un, dont le lancement d’un ICBM, samedi dernier. Il est donc probable que le royaume ermite se livre à de nouvelles bravades, invoquant les exercices trilatéraux d’hier.