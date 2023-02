Fukushima : Tokyo approuve la liste réduite de radionucléides à évaluer

Photo : YONHAP News

La Commission de réglementation de l'énergie nucléaire du Japon (NRA) a approuvé la nouvelle version du projet de déversement des eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima. Face à cette situation, le gouvernement sud-coréen veillera plus attentivement aux agissements de son voisin, pour qu'ils respectent les normes de sûreté et des lois internationales concernées.C’est ce qu'a déclaré hier Séoul tout en annonçant une série de mesures : le contrôle scientifique et technique sur le programme de rejet de l'Archipel, le suivi des analyses de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) sur ces eaux contaminées et la vérification de la performance des équipements japonais à utiliser pour le déversement.Ce n'est pas tout. L'examen de la radioactivité des eaux maritimes proches et lointaines sera renforcé, tout comme le même test sur les produits halieutiques et le contrôle d'origine des marchandises.Les restrictions relatives aux importations des produits de la pêche nippons seront maintenues tandis que la gestion des eaux de ballast des navires japonais sera consolidée.Pour rappel : la task-force de l’AIEA, chargée de veiller sur ce dossier, avait demandé l'an dernier au Japon d’ajuster le nombre de radionucléides à évaluer en se basant sur les données mesurées réellement, et non pas sur les pronostics.Par la suite, en novembre dernier, la compagnie japonaise d'électricité, la Tokyo Electric Power (Tepco) a soumis à la NRA une nouvelle liste de 30 radionucléides, contre 64 auparavant. Et le régulateur nippon de l'énergie nucléaire l'a approuvée.Le Japon prévoit de réduire le nombre de radionucléides à surveiller dans le cadre de son projet de déverser dans l’océan les eaux contaminées de Fukushima.