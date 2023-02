CNN : Park Jin estime que Kim Jong-un n’abandonnera pas les armes nucléaires

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a décrit la Corée du Nord comme une menace flagrante et existante.Dans une interview pour la chaîne de télévision américaine CNN, diffusée hier, Park Jin a également donné tort au régime de Kim Jong-un et condamné la salve inédite de tirs de missiles, sans oublier la possibilité de son nouvel essai atomique.Pour le chef de la diplomatie sud-coréenne, le pays communiste accroît ses menaces nucléaire et balistique, qui portent atteinte à la paix et la prospérité aussi bien dans la péninsule qu’en Asie du Nord-est. Et la dissuasion élargie fournie par les Etats-Unis est le seul moyen efficace de défendre la Corée du Sud contre d’éventuelles attaques nord-coréennes.Park a poursuivi en affirmant que le renforcement de cette dissuasion était lié aux exercices militaires Séoul-Washington et au déploiement efficace des actifs stratégiques américains.Le ministre s’est par ailleurs montré sceptique quant à la possibilité d’un apaisement des tensions sur la péninsule dans un avenir proche. Avant d’ajouter qu’aucune négociation avec le Nord n’est en cours en ce moment et que l’homme fort de Pyongyang ne renoncera pas, de son propre gré, aux armes nucléaires.