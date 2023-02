Photo : YONHAP News

Le Bureau présidentiel de Yongsan a envoyé son conseiller à la planification des stratégies futures en Turquie, touchée par de violents tremblements de terre.Jang Sung-min y a fait un déplacement lundi et mardi et a été reçu notamment par Ibrahim Kalin, le premier conseiller du président Recep Tayyip Erdogan. A cette occasion, il a remis une lettre de Yoon Suk-yeol, adressée à ce dernier. Une missive dans laquelle le chef de l’Etat sud-coréen a exprimé son soutien et sa solidarité aux Turcs.Kalin en a profité pour remercier le gouvernement de Séoul d’être venu en aide à son pays, en dépêchant des équipes de secours et en accordant des assistances humanitaires. Il a également évoqué le fait que le Parlement sud-coréen a adopté une résolution allant dans ce sens. Et d’ajouter s’attendre à la poursuite d’une telle coopération avec le pays du Matin clair.