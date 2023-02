Les préparatifs du procès de l’ex-PDG du groupe Ssangbangwool démarrent aujourd'hui

Photo : YONHAP News

Le tribunal pénal du district de Suwon dans la province de Gyeonggi lance aujourd'hui les préparatifs pour la première audience du procès contre Kim Seong-tae, l'ex-président du groupe Ssangbangwool. Le procès contre l'actuel chef du groupe Yang Seon-gil aura également lieu dans ce tribunal.Kim, actuellement en détention provisoire, est soupçonné d'être impliqué dans de nombreuses affaires, notamment de violation des lois sur le marché des capitaux et sur le contrôle des changes, d’abus de confiance ainsi que de détournement de fonds.Cet ex-président de l’entreprise spécialisée dans la fabrication de lingerie est ainsi suspecté d'avoir transféré cinq millions de dollars à Pyongyang en 2019 pour financer un projet de ferme intelligente en Corée du Nord au nom de la province de Gyeonggi. Il aurait également transmis trois millions de dollars pour une visite au Nord de Lee Jae-myung, le patron du Minjoo, la première formation de l'opposition, qui était à l'époque gouverneur de cette province.Kim est aussi soupçonné d’avoir donné des pots-de-vin à l’ex-gouverneur adjoint du Gyeonggi Lee Hwa-young, proche de Lee Jae-myung.Pour le ministère public, Ssangbangwool aurait été chargé des frais relatifs au royaume ermite pour le compte de la province de Gyeonggi, pour pouvoir participer à d'éventuels projets nord-coréens lucratifs.Au vu du grand nombre de chefs d’accusation et de témoins à convoquer, plusieurs réunions devraient être organisées.