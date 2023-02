« Hidden Earth » : un documentaire en format 8k raconte l'histoire géologique coréenne de plusieurs milliards d'années

Photo : YONHAP News

La KBS, la maison mère de KBS WORLD Radio, propose un fabuleux voyage sur l’histoire géologique de la péninsule coréenne. Un documentaire intitulé « Hidden Earth », divisé en cinq volets.Il s'agit de la première production à ultra haute définition (UHD) 8k réalisée par une chaîne audiovisuelle du pays. 1,4 milliard de wons, soit un peu plus d'un million d'euros, ont été dépensés pour sa réalisation. Son avant-première a eu lieu aujourd'hui, avant que l'œuvre soit dévoilée au public le 2 mars prochain.Les magnifiques images montrent plusieurs types de roches dispersées au pays du Matin clair. Sur l'île de Daeijak, située près de la ville d'Incheon, se trouve la plus ancienne roche de la péninsule, alors que le village de Nangdori au sud du pays conserve toujours des traces de dinosaures. Ces pierres gardent les secrets de la Terre, enfouis depuis 4,6 milliards d'années. La péninsule coréenne serait un musée géologique avec des roches de toutes les ères, de l'archéozoïque au cénozoïque.Ce chef-d'œuvre a été réalisé par le producteur Lee Gwang-rok, spécialisé depuis 30 ans dans les documentaires sur la nature. Selon lui, la géologie de la péninsule est si riche que l'on peut y puiser énormément d'histoires de sa formation. Avant d'ajouter que les spectateurs pourront avoir un nouveau regard sur leur planète.Le film a été tourné sur une centaine de sites, dont en Australie et en Islande, pour restituer la généalogie de la vie et des civilisations. Les images UHD 8k constituent des spectacles hors normes.Pour Woo Kyeong-sik, un géologue sud-coréen, le documentaire offrira l'occasion de reconnaître la grande valeur de cette petite péninsule, dont le nombre d'espèces rocheuses est plus de cent fois supérieur à celui en Australie-Occidentale, un gigantesque territoire.