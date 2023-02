La Banque de Corée gèle son taux directeur à 3,5 %

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a de nouveau réuni aujourd’hui son comité de politique monétaire. Elle a décidé cette fois de maintenir son taux directeur à 3,5 %, après l’avoir augmenté sept fois d'affilée depuis avril 2022.En prenant une telle décision, l’institution a estimé que même si l’inflation continuait de ralentir, son taux resterait supérieur à l’objectif fixé. Selon elle, il y a aussi beaucoup d’incertitudes dans les conditions politiques, et par conséquent, il est convenable de juger de la nécessité d’une nouvelle hausse en considérant le rythme du recul des prix ainsi que des facteurs de ces moments de flottement.Sur l’économie réelle, la banque centrale a indiqué que les exportations continuaient leur tendance baissière, la croissance poursuivait son ralentissement et la consommation évoluait à un rythme lent. Dans la foulée, elle a abaissé sa prévision de progression du PIB pour cette année, à 1,6 %, un point de moins qu’auparavant. Même chose pour le taux d’inflation. Elle table désormais sur une hausse de 3,5 %, contre 3,6 attendus en novembre dernier.La Banque de Corée a également tenu à démontrer sa résolution dans la lutte contre le bond des prix à la consommation, avant de décider d’un nouveau relèvement de son taux principal. Elle a ainsi laissé la porte ouverte à une nouvelle augmentation.Par conséquent, l’écart maximum de son taux avec ceux américains reste donc à 1,25 point pour le moment.Le marché financier accueille avec soulagement l’annonce de la BOK. Le Kospi, l’indice de référence de la Bourse de Séoul, s’est envolé et le won sud-coréen s'est renforcé face au dollar américain.