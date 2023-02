Baisse du revenu réel des ménages pour le 2e trimestre de suite

Photo : YONHAP News

C’est une conséquence de la hausse soutenue de l’inflation, le revenu réel des ménages sud-coréens, calculé en tenant compte du niveau des prix, a diminué pour le deuxième trimestre consécutif.Les chiffres sont là. Au dernier trimestre 2022, le revenu mensuel de chaque foyer a grimpé de 4,1 % en glissement annuel pour s’élever à un peu plus de 4,8 millions de wons, l'équivalent de 3 485 euros. A contrario, son revenu réel a régressé de 1,1 %, du fait des prix élevés, comme c’était le cas sur la période de juillet à septembre.Les revenus de transfert ont eux aussi reculé de plus de 5 %. En cause : les subventions COVID ne sont plus octroyées.Quant aux revenus des salariés, ils ont bondi de près de 8 %, mais ceux des entreprises ont fait du surplace, en raison de l’envolée du coût de la main-d’œuvre, des cours des matières premières ou encore de l’effet de base.Du côté des dépenses, si celles des ménages ont progressé de 5,9 %, l’augmentation n’a été que de 0,6 %, si l’inflation est prise en compte. Il faut dire que la facture d’énergie a connu une hausse de plus de 16 %. Un record.