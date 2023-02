Photo : YONHAP News

L'annonce du gel du taux directeur à 3,5 % par la Banque de Corée (BOK) ce jeudi a bénéficié à la Bourse de Séoul et au won sud-coréen.Tout d'abord, les deux indices boursiers, le Kospi et le Kosdaq, ont clôturé en hausse. Le premier, celui de référence, prend 0,89 % et finit la séance à 2 439,09 points. Le second, celui des valeurs technologiques, grimpe de 0,61 % et termine à 783,28 points.Sur le marché des changes, le devise de la Corée du Sud se renforce face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 378,36 wons (-12,21 wons) et le dollar américain 1 297,10 wons (-7,80 wons).