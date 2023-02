Météo : le redoux se poursuit avec un ciel dégagé

Photo : YONHAP News

Les températures continuent leur remontée. Ce jeudi, le thermomètre a encore pris quelques degrés de plus dans la matinée et dans l’après-midi. Toujours négatif dans la moitié nord, il a débuté la journée dans le positif dans la partie sud.Ensuite, le mercure a passé les 10°C sur la majorité du territoire, avec notamment cette valeur à Daejeon, 11°C à Gwangju, 12°C à Gangneung, à Daegu, et sur l’île méridionale de Jeju ainsi que 13°C à Busan. Cependant, quelques villes, notamment dans le nord avec Séoul et Suwon, font office d’exception, avec respectivement 8 et 9°C.Du côté du ciel, il était dégagé sur l’ensemble du pays dans la matinée. Il a ensuite vu les nuages arriver par le nord et le sud. Des averses ont même eu lieu à Jeju.Le redoux des températures enchante probablement les habitants du pays du Matin clair. Néanmoins, ce phénomène entraîne une stagnation de l’atmosphère et pourrait alors provoquer le retour des poussières fines. Météo-Corée prévoit ainsi une dégradation de la qualité de l’air dès demain.