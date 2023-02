Les échanges de visites entre les deux Corées au point mort en 2021 et 2022

Photo : YONHAP News

Il n’y a eu aucun échange de visites entre les deux Corées ces deux dernières années, durant lesquelles leurs relations restaient très tendues et l’épidémie de COVID-19 s’est rapidement propagée. C’est ce qu’on a appris des chiffres publiés aujourd’hui par le ministère sud-coréen de la Réunification.D’après ces données que Séoul a commencé à collecter en 1989, c’est en 2008 que ces échanges ont atteint leur pic. Cette année-là, un peu plus de 186 400 sud-Coréens se sont rendus de l’autre côté du 38e parallèle et quelque 330 nord-Coréens ont visité le Sud.Sachez que trois ans plus tôt, les entreprises sud-coréennes avaient commencé à délocaliser leur production sur le site industriel intercoréen, construit à Gaeseong, une ville nord-coréenne située près de la frontière. Avant la fermeture de ce complexe en 2016, plus de 100 000 personnes faisaient le va-et-vient chaque année.Et en 2018, année durant laquelle se sont tenus les deux sommets historiques, l’un entre le président sud-coréen de l’époque Moon Jae-in et Kim Jong-un, l’autre entre ce dernier et l’ex-locataire de la Maison blanche Donald Trump, environ 6 700 sud-Coréens sont allés au nord de la péninsule et près de 800 nord-Coréens ont été reçus par le Sud. Mais l’année suivante, seuls les ressortissants sud-coréens, 9 835 individus, ont franchi le 38e parallèle. En 2020, les chiffres ont été réduits à 613, et ce dans le sillage du déclenchement de la pandémie.L’institut pour la réunification nationale (KINU), un think tank sud-coréen, estime dans un rapport que cette année encore, les échanges et la coopération entre Séoul et Pyongyang, tous domaines confondus, resteront suspendus.