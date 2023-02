Séoul et Washington organisent un exercice de simulation sur la menace nucléaire de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Alors que le régime de Kim Jong-un continue à envenimer les tensions sur la péninsule coréenne avec sa menace balistique et nucléaire, la Corée du Sud et les Etats-Unis ont mené un exercice conjoint de simulation dans le cadre de la dissuasion élargie.Selon le département américain de la Défense, les deux alliés ont organisé mercredi la 8e édition de l’exercice de simulation sur table (TTX) du Comité de dissuasion élargie (DSC) au Pentagone.Ce rendez-vous a réuni de hauts responsables de Séoul et de Washington. Parmi eux, se trouvent le vice-ministre adjoint de la Défense chargé de la politique, Heo Tae-keun, dirigeant la délégation sud-coréenne, ainsi que ses deux homologues américains, Siddharth Mohandas, sous-secrétaire adjoint américain pour l’Asie de l’Est, et Richard C. Johnson, celui pour la politique face à la menace nucléaire et aux armes de destruction massive.Cette fois, l’exercice dit « DSC TTX » a été mené en simulant un scénario d’utilisation de moyens atomiques par la Corée du Nord qui tâche de les sophistiquer. Les deux côtés ont discuté des mesures de la dissuasion et de la réponse militaire contre tout usage du nucléaire nord-coréen afin de maintenir la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne.Les représentants américains ont souligné ce qu’ils avaient déjà déclaré dans le rapport sur la posture nucléaire 2022 (Nuclear Posture Review). Selon eux, les USA ne sauraient tolérer en aucun cas les agissements de Pyongyang si jamais celui-ci utilisait son arsenal nucléaire contre eux, leurs pays alliés ou amis, et cela signerait la fin du royaume ermite.Par ailleurs, Washington prévoit d’appliquer des « stratégies flexibles sur mesure » dans le but de dissuader tout conflit nucléaire dans la zone intercoréenne, alors que de nombreuses voix à Séoul s’élèvent pour demander le déploiement d’armes tactiques en permanence.Il s’agit de recourir à des chasseurs stratégiques, des avions avec une double capacité (DCA), des armes atomiques, entre autres, que l’armée pourra déployer rapidement aux avant-postes en cas d’urgence. Comme exemples de DCA, on peut citer ceux de type F-35, F-16 ou F-15 capables d’embarquer des armes nucléaires aussi bien que classiques.Les délégations sud-coréenne et américaine se sont rendues, hier, sur la base navale de Kings Bay, située dans l’Etat de Géorgie où la marine US NAVY mène l’entraînement de ses sous-marins nucléaires. Il s’agit de leur première visite commune sur ce site.