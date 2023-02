Pyongyang se vante d’avoir tiré quatre missiles de croisière stratégiques vers la mer de l’Est

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a déclaré, ce matin, avoir effectué un test de missiles de croisière stratégiques la veille depuis les environs de la ville de Kim Chaek, dans la province de Hamgyong du Nord.D’après les médias du pays communiste, dont la KCNA et le Rodong Sinmun, quatre engins de type « Hwasal-2 » ont été lancés, jeudi à l’aube, en direction de la mer de l’Est qui sépare la péninsule coréenne et l’archipel japonais. Et, ils ont suivi une trajectoire de 2 000 km en dessinant un cercle elliptique et en forme de huit comme prévu, pendant quasiment trois heures, ce avant d’atteindre avec précision leurs cibles.Selon le journal officiel du Parti des travailleurs, cet exercice a été un succès en ce qu’il a permis au régime de vérifier la fiabilité de son système d’armes militaires et d’examiner la posture de réaction rapide de ses troupes chargées de l’opération de missiles de croisière stratégiques.Le quotidien nord-coréen a fait savoir que la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs a « exprimé une grande satisfaction » sur les résultats de cet entraînement. Il a souligné aussi que l'essai en question a démontré explicitement encore une fois la posture de l’Etat qui se tient toujours sur le pied de guerre et qui tâche de renforcer ses capacités de riposte nucléaire.Le Nord semble avoir mené sa dernière bravade en signe de protestation suite à l’exercice de simulation sur table (TTX) du Comité de dissuasion élargie (DSC) que la Corée du Sud et les Etats-Unis ont organisé ensemble mercredi au Pentagone.