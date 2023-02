Séoul et Varsovie parviennent à un consensus sur le soutien à l’Ukraine

Photo : YONHAP News

En voyage en Pologne, le ministre sud-coréen de la Défense a été reçu hier par son homologue Mariusz Blaszczak.Dans un point de presse diffusé par les médias locaux à l’issue de cet entretien, Lee Jong-sup a annoncé que les deux pays défendaient leurs valeurs communes comme la liberté et les droits de l’Homme, et progressaient vers leurs objectifs conjoints que sont la paix et la prospérité mondiales. Avant d’ajouter que Séoul et Varsovie ont dégagé un consensus bilatéral sur les aides à l’Ukraine, sans en préciser pour autant la nature.Le chef de la défense sud-coréenne a également fait savoir que l’Etat d’Europe centrale avait promis de rejoindre les efforts de la communauté internationale pour instaurer la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne et de soutenir la politique du pays du Matin clair en ce sens.Au cours de leur tête-à-tête d’hier, les deux ministres ont aussi échangé sur les moyens d’accélérer la signature d’un second contrat d’application entre les entreprises d’armement de leurs nations, qui ont passé le premier l’an dernier.Les deux parties se sont en outre engagées à organiser régulièrement des consultations entre leurs ministres de la Défense en vue de gérer systématiquement la collaboration en matière de défense et d’armement. Et le renforcement des échanges et de la coopération, en particulier en matière de cybersécurité et d’instruction militaire, s’est également invité dans leurs discussions.Par ailleurs, Séoul a décidé d’accepter de jouer le rôle de pays leader au Salon international de l’industrie de la défense (MSPO), proposé par la Pologne qui organise en septembre cette exposition.